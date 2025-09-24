El Distrito Nacional y nueve provincias, entre ellas Santo Domingo, están este miércoles en alerta verde debido a las lluvias que se esperan durante la jornada en varias zonas del país y que son provocadas por una vaguada y una activa onda tropical.

Las provincias en alerta son María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata y Santo Domingo, donde se esperan tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso del día.

A causa del pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

El organismo prevé que a partir de esta tarde se deteriore el oleaje, debido al fuerte viento generado por el paso de una activa onda tropical hacia la zona costera del Atlántico, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), por lo que aconseja a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.

