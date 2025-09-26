El COE aumenta a 30 las provincias en alerta por crecidas e inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este viernes a 30 las provincias en alerta por crecidas e inundaciones debido al paso de la onda tropical y mantiene los avisos en rojo para Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional; mientras que sitúa 11 provincias en alerta amarilla y 14 en alerta verde.

Las provincias en alerta amarilla son: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, Pedernales, La Altagracia, La Romana, Samaná, Barahona y Hato Mayor, indicó el COE en su último informe preliminar.

Además, los territorios en aviso verde son La Vega, Peravia, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Elías Piña, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Santiago, Bahoruco, Espaillat, Valverde e Independencia.

El COE instó a la población a "abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que mantienen".

