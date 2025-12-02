El Ejército de la República Dominicana (ERD) comunicó que, durante operativos efectuados entre el 1 y el 30 de noviembre destinados a combatir actividades ilícitas en diversas zonas fronterizas, fueron detenidos 11,107 ciudadanos haitianos por falta de documentación migratoria.

Luego de completar el proceso de detención, estos ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración para su repatriación a Haití. Las operaciones incluyeron patrullajes en zonas fronterizas, inspecciones en puestos militares en carreteras e intervenciones en rutas clandestinas.

Durante este periodo, se remitieron al Ministerio Público 69 presuntos traficantes, de los cuales 62 por transporte ilegal de extranjeros y siete por contrabando de mercancías como cigarrillos y bebidas alcohólicas, según indica un comunicado de la institución militar.

Cigarrillos decomisados

En otros operativos realizados en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi, San Juan de la Maguana, Pedernales y Santiago Rodríguez, las autoridades lograron incautar un total de 2,050,200 unidades de cigarrillos introducidos ilegalmente al país.

Estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia permanente del ejército cuyo objetivo es combatir el contrabando de mercancías provenientes de Haití, proteger la economía nacional y asegurar el cumplimiento de los controles aduaneros en la frontera.

Vehículos detenidos

Durante el mismo periodo, fueron retenidos un total de 233 vehículos relacionados con actividades ilícitas. Entre ellos se encuentran 22 yipetas, tres autobuses, cinco camiones, seis camionetas, 16 automóviles, siete minibuses y 174 motocicletas.

Las autoridades llevaron a cabo estos procedimientos en el marco de operativos orientados a la prevención de delitos fronterizos y a enfrentar el tráfico ilícito de migrantes en la región. Los vehículos fueron incautados por su presunta implicación en el transporte de mercancías no autorizadas y el traslado de personas extranjeras sin la documentación requerida.

Las operaciones se realizaron por unidades del ejército asignadas en diversos sectores de la región fronteriza y en otras provincias del país, donde mantienen una vigilancia permanente con el objetivo de contrarrestar el tráfico ilegal de personas y mercancías que ingresan de manera clandestina.