El Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvo al cobrador de un autobús en el que viajaban tres haitianos en condición migratoria irregular, los hechos se produjeron en un puesto de chequeo en el municipio de Pedro Corto, en la provincia de San Juan, informó este sábado la institución.

Una patrulla militar interceptó el autobús, de marca Hyundai y modelo Universal, de color azul, con la placa I068552, en el que viajaban los tres extranjeros.

El detenido, Slayder Valdez de Óleo, actuaba como cobrador del vehículo, mientras que el conductor, que aún no ha sido identificado, logró escapar durante el procedimiento.

El arrestado será enviado ante las autoridades del Ministerio Público, mientras que los haitianos sin documentación fueron trasladados bajo custodia a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, para el proceso de repatriación.

