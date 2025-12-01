El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 800 estudiantes de nueve países participarán del Modelo Internacional de Naciones Unidas (Minume), que se realizará del 2 al 4 de diciembre en República Dominicana.

Los participantes provienen de Honduras, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Argentina, México y El Salvador, además de delegaciones dominicanas.

El Minerd explicó que el encuentro busca promover el análisis de temas globales desde la perspectiva diplomática de cada delegación.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, asistirá el 3 de diciembre para resaltar el aporte del programa en habilidades como oratoria, investigación y negociación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La agenda incluye conferencias sobre liderazgo estudiantil, impacto de la inteligencia artificial en la gestión académica e investigaciones comparativas entre modelos realizados en Argentina y República Dominicana.

El Modelo ONU recrea el funcionamiento de órganos de la ONU, permitiendo que los estudiantes representen países y discutan asuntos internacionales reales.

El programa, coordinado por el Programa de Liderazgo Educativo (PLERD), es un espacio de formación en diplomacia, resolución de conflictos y pensamiento analítico.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más