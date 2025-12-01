El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 800 estudiantes de nueve países participarán del Modelo Internacional de Naciones Unidas (Minume), que se realizará del 2 al 4 de diciembre en República Dominicana.
Los participantes provienen de Honduras, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Argentina, México y El Salvador, además de delegaciones dominicanas.
El Minerd explicó que el encuentro busca promover el análisis de temas globales desde la perspectiva diplomática de cada delegación.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, asistirá el 3 de diciembre para resaltar el aporte del programa en habilidades como oratoria, investigación y negociación.
La agenda incluye conferencias sobre liderazgo estudiantil, impacto de la inteligencia artificial en la gestión académica e investigaciones comparativas entre modelos realizados en Argentina y República Dominicana.
El Modelo ONU recrea el funcionamiento de órganos de la ONU, permitiendo que los estudiantes representen países y discutan asuntos internacionales reales.
El programa, coordinado por el Programa de Liderazgo Educativo (PLERD), es un espacio de formación en diplomacia, resolución de conflictos y pensamiento analítico.
