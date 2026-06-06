La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó sobre la conclusión de la sexta etapa del proceso evaluativo, correspondiente a la observación de clases y revisión de la planificación pedagógica, tras completar la evaluación de 74,868 docentes, de un total de 78,462 para un 95.4 % del objetivo en todo el territorio nacional.

La culminación de esta fase marca un importante avance dentro del proceso, que involucra a más de 115,000 docentes del sistema educativo preuniversitario y que busca valorar el ejercicio profesional del magisterio, identificar fortalezas y oportunidades de mejora, y generar información relevante para el fortalecimiento de la calidad educativa, dijo el Ministerio de Educación en su página web.

La sexta etapa constituyó el componente de mayor ponderación dentro del proceso, al representar el 50 % de la calificación final. Su propósito fue evaluar la planificación pedagógica y la práctica docente mediante la observación directa en el aula, y permitió analizar la coherencia entre la enseñanza planificada y su ejecución en contextos reales de aprendizaje.

La Comisión explicó que para garantizar la objetividad y el rigor metodológico, esta fase se desarrolló mediante instrumentos técnicos estandarizados y procedimientos de observación diseñados para recoger evidencias concretas sobre el desempeño profesional de los docentes.

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Asimismo, la Comisión informó que el pasado 3 de junio concluyó la cuarta etapa, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores (EDA), instrumento que incorpora valoraciones de distintos actores del entorno educativo y contribuye a una apreciación más integral del desempeño docente.

La Comisión Nacional Rectora destacó el compromiso demostrado por los docentes, directivos, técnicos, evaluadores y demás actores que han participado en el proceso, cuyo desarrollo se ha realizado conforme a los principios de transparencia, rigor técnico y respeto a los procedimientos establecidos.

La Evaluación de Desempeño Docente constituye una herramienta estratégica para el fortalecimiento del sistema preuniversitario, al proporcionar información relevante para la toma de decisiones en materia de formación continua, desarrollo profesional y mejora de los aprendizajes.EFE