La organización Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de don Héctor José Rizek Llabaly, destacado empresario dominicano y referente del desarrollo agroindustrial en la República Dominicana.

A través de un comunicado, EDUCA describió a Rizek Llabaly como un "destacado empresario y referente del desarrollo agroindustrial, así como impulsor de iniciativas en favor de una mejor educación en la República Dominicana", y manifestó su solidaridad con toda la familia del fallecido.

"Desde EDUCA, honramos su legado y agradecemos sus valiosos aportes al país y a la educación", señala el mensaje de la institución, que representa al sector privado en materia educativa desde su fundación en 1988.

Un siglo de historia con sabor a cacao

Héctor José Rizek Llabaly, nacido el 3 de marzo de 1931 en San Francisco de Macorís, fue presidente de Rizek Cacao y del Grupo Rizek, uno de los conglomerados exportadores más importantes de la República Dominicana. Conocido como el "Mecenas del Cacao", lideró un legado familiar que se remonta a 1905, cuando la familia Rizek inició sus operaciones en el cultivo, procesamiento y exportación de cacao.

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Bajo su conducción, Rizek Cacao se posicionó como uno de los principales manejadores de la producción de cacao orgánico del país, con presencia en República Dominicana y Estados Unidos a través de marcas como Nazario Rizek, Rizek SAS y Kahkow.

Reconocimientos a una vida de servicio

La trayectoria de Rizek Llabaly trascendió el ámbito empresarial. Fue miembro de la Junta Monetaria desde 1985, y en 2022 la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) le otorgó por unanimidad el Galardón al Mérito Industrial, en reconocimiento a su contribución al desarrollo productivo del país.

Un legado que trasciende generaciones

La empresa familiar, hoy liderada por la cuarta y quinta generación —entre ellos sus hijos Héctor José y Samir—, cuenta con el Centro para la Transformación Integral del Cacao (CETICO), una instalación única concebida por Rizek Cacao en la provincia Duarte, corazón de la producción cacaotera dominicana.

Su compromiso con la educación, reconocido por EDUCA, y su visión empresarial dejaron una huella imborrable en el tejido productivo y social de la República Dominicana.

EDUCA cerró su mensaje con una frase de consuelo: "Que la paz y el consuelo del Señor estén con ellos".

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