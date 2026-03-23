La empresa eléctrica Edesur Dominicana realizará obras para habilitar las subestaciones eléctricas de Arroyo Hondo y Alfa, unos trabajos que causarán la interrupción del servicio eléctrico este martes, miércoles y viernes en varias zonas del Distrito Nacional, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste.

En la subestación eléctrica de Arroyo Hondo, la empresa pondrá en servicio nuevas celdas de distribución y realizará otros trabajos con el fin de modernizar esas instalaciones en consonancia con la capacidad instalada de 56 megavoltioamperios (MVA), señaló la compañía en un comunicado de prensa.

A causa de esta intervención, la suspensión del servicio afectará, desde las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m., a los sectores Viejo Arroyo Hondo, Addy, Coplán II, Las Palmas de Arroyo Hondo, Aurora, Los Jardines y Los Pinos de Arroyo Hondo.

Por otro lado, las obras de adecuación de la nueva subestación eléctrica Alfa prevén la instalación del tendido de línea eléctrica e izado de postes.

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Debido a dicha obra se interrumpirá el servicio temporalmente, el miércoles 25 de marzo, de 9 a.m. a 1:00 p.m., y el viernes 27 de marzo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en los siguientes sectores del Gran Santo Domingo: Tierra Llana, Villa Peravia, Alameda (parcial), Villas Naco, La Ciénaga, Los Hidalgos, La Concordia, San Miguel de Manoguayabo (parcial), Pueblo Nuevo (parcial) y Colinas de Norte.

Así como, Savica, Las Mercedes (parcial), Los Multifamiliares, El Chucho de Los Alcarrizos, Los Rieles, Alamo VI, Carmen Renata I, II y III, Alameda Este, Vista Verde, Nuevas Terrazas, Proyecto Cristal, Don Gregorio I y III.

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