En lo que va de 2026, Edesur Dominicana ha instalado, sustituido o reparado más de 2,000 luminarias en municipios y distritos municipales de su área de concesión, desde Azua hasta Pedernales. La cifra, presentada como un avance, también pone en evidencia una realidad que los propios levantamientos técnicos están documentando: el sistema de alumbrado público en el sur y suroeste del país acumula un rezago histórico que ninguna intervención puntual resuelve de raíz.

Un programa que nació de acuerdos con los ayuntamientos

La iniciativa se articula a través de convenios entre Edesur y los alcaldes y directores de distritos municipales, que permiten a la empresa realizar levantamientos en terreno para actualizar el inventario de luminarias encendidas y apagadas. El resultado es una base de datos georreferenciada —la primera de su tipo para esta región— que registra el estado de cada punto de iluminación en el área de concesión.

Los levantamientos ya concluyeron en las provincias de Azua, San Juan, Bahoruco, Independencia y Pedernales, y están en curso en Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Elías Piña. Que a estas alturas del año 2026 una distribuidora eléctrica todavía esté construyendo ese inventario básico habla, por sí solo, de las décadas de gestión deficiente que arrastra el sector.

Las demarcaciones intervenidas

Las 2,000 luminarias instaladas, sustituidas o reparadas se distribuyen en decenas de comunidades. Entre las demarcaciones beneficiadas figuran:

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Palmarejo-Villa Linda y Pantoja Azua: Azua, Barreras, Barro Arriba, Emma Balaguer, Clavellinas, Los Fríos, Proyecto 4, Pueblo Viejo y Tabara Arriba

Azua, Barreras, Barro Arriba, Emma Balaguer, Clavellinas, Los Fríos, Proyecto 4, Pueblo Viejo y Tabara Arriba San Juan de la Maguana: Arroyo Cano, Bohechío, Carrera de Yegua, El Cercado, Guanito, Jínova, Jorgillo, Las Maguanas, Matayaya, San Juan y Vallejuelo

Arroyo Cano, Bohechío, Carrera de Yegua, El Cercado, Guanito, Jínova, Jorgillo, Las Maguanas, Matayaya, San Juan y Vallejuelo Bahoruco: Galván, Los Ríos, Neiba, Santana, Tamayo y Uvilla

Galván, Los Ríos, Neiba, Santana, Tamayo y Uvilla Independencia: Jimaní y La Colonia

La dispersión geográfica de las intervenciones refleja tanto la amplitud del área de concesión de Edesur —que abarca 14 provincias del sur, suroeste y parte del Gran Santo Domingo— como la magnitud del problema que enfrenta.

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