Con el objetivo de elevar la eficiencia y la seguridad del sistema eléctrico, Edesur Dominicana instaló y puso en servicio un nuevo transformador de potencia de 40 megavoltioamperios (MVA) en la Subestación Madre Vieja, en San Cristóbal.

La repotenciación, que forma parte de un amplio plan de expansión que ejecuta la distribuidora, tuvo una inversión de RD$ 67,231,089.27.

Con el nuevo equipo se aumenta la capacidad de la infraestructura, que ahora cuenta con una potencia instalada de 80 MVA, tras sustituir un transformador existente de 20 MVA.

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La subestación cuenta con un segundo campo de transformación de energía con capacidad de 40 MVA. La infraestructura continuará manejando niveles de tensión de 69/12.8 kilovoltios (kV).

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Comunidades beneficiadas

Con estos trabajos serán beneficiados más de 53,000 clientes residentes en Pueblo Nuevo parcialmente, Lavapiés parcialmente, San Antonio, carretera San Cristóbal-Palenque, Sainaguá, Los Acises, Canastica, Niza, Centro de la Ciudad parcialmente, Madre Vieja Sur y Norte, Jeringa, Las Flores, Las Rosas, Bendaño, El Pedrero, Castaño, La Piña, Hatillo La Sabana, Hatillo Los Chivos y El Zumbón.

Además, las adecuaciones impactarán de forma favorable a los habitantes de Mata Paloma, Mata Naranjo, Monte Adentro, La Pared, Los Cantines, San Miguel, Laura Gabriela, La Sabana, Los Cajuilitos, La Feliciana, Autopista 6 de Noviembre parcialmente, carretera Sánchez, desde el kilómetro 17 al 27, Hatillo parcialmente, Los Multifamiliares, San Isidro, Los Novas, El Buen Pastor, Loyola, Puerto Rico, Constitución, Santés I, II, III y IV, Camino del Sol, Sebastián, Los Japoneses, Doña Idalia, Génesis, El Rosal, Leonela y San Rafael, entre otros sectores.

Mejora del suministro eléctrico

Además de satisfacer la demanda creciente de energía en la zona, Edesur Dominicana informó que con estas adecuaciones busca prevenir situaciones de sobrecarga y mejorar la calidad del suministro eléctrico a sus clientes.

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