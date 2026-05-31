Edesur ejecutará programa de recuperación de polígonos eléctricos en once provincias por RD$ 1,752 millones

Edesur Dominicana ejecutará un amplio Programa de Recuperación de Polígonos (PRP) en alrededor de 85 localidades de once provincias de su área de concesión, con una inversión superior a los RD$ 1,752 millones. El objetivo es continuar rehabilitando las redes eléctricas y normalizar el servicio a más usuarios.

Los proyectos consisten en el despliegue de redes "antifraude" y soluciones tecnológicas para facilitar la telemedición y la gestión del consumo de los clientes, respaldadas en la rehabilitación de redes de distribución.

Las intervenciones contemplan la construcción de alrededor de 200 kilómetros de red de media y baja tensión, con la finalidad de normalizar el suministro de decenas de miles de conexiones ilegales. Además, contribuirán a evitar altos voltajes y el deterioro de los postes del tendido eléctrico.

Dos fases de ejecución

Los trabajos involucran 58 proyectos distribuidos en dos fases. En la primera etapa, ya adjudicada, se incluyen 10 obras que abarcarán unas 20 localidades, con una inversión superior a los RD$ 497.9 millones.

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En la segunda etapa, actualmente en proceso de licitación, se ejecutarán otros 48 proyectos en más de 65 localidades, como parte del Plan de Emergencias del Sector Eléctrico, con una inversión superior a los RD$ 1,254 millones.

Impacto esperado

La iniciativa tiene como propósito reducir las pérdidas de energía, aumentar y mejorar los cobros, garantizar la continuidad y calidad del servicio, y optimizar la seguridad ciudadana mediante el alumbrado público. También se espera una reducción de averías, variables que beneficiarán directamente el desarrollo socioeconómico de los sectores intervenidos y aportarán a la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Once provincias beneficiadas

Las áreas de influencia del programa abarcan sectores de las once provincias del área de concesión de Edesur: Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Bahoruco e Independencia.

Con estas obras, Edesur Dominicana busca modernizar redes eléctricas que no han sido intervenidas durante décadas, reafirmando su compromiso con la calidad y confiabilidad del servicio, la reducción de pérdidas y la mejora de la calidad de vida de sus clientes.

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