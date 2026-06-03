Edesur Dominicana inició la gestión para traer al país seis transformadores de potencia adquiridos en China, con una inversión total de RD$ 469,756,674.28, como parte de su estrategia para robustecer la infraestructura eléctrica y eficientizar el servicio en su zona de concesión.
El proceso comenzó con la adjudicación de la compra de los modernos equipos mediante la licitación pública nacional EDESUR-CCC-LPN-2024-0038, de la cual resultó beneficiada la empresa Electroval, S.R.L.
Los transformadores adquiridos tienen capacidades de hasta 30, 40 y 50 megavoltioamperios, y manejarán niveles de tensión de 69/12.8 kilovoltios (kV) y 138/12.8 kilovoltios (kV).
Supervisión técnica en China
Con el objetivo de realizar las pruebas de aceptación en fábrica, conocidas como FAT, por sus siglas en inglés, un equipo técnico de Edesur Dominicana realizó una visita de supervisión a la ciudad de Zhejiang, en China.
La comisión técnica llevó a cabo una inspección en el lugar para verificar que los equipos eléctricos cumplan con los controles de calidad implementados por la distribuidora, en consonancia con los más altos estándares técnicos y operativos, así como con las normativas internacionales vigentes.
Mayor capacidad de respuesta
La incorporación de estos transformadores de potencia contribuirá significativamente a mejorar la capacidad de respuesta de Edesur Dominicana ante la creciente demanda energética.
La empresa destacó que estas inversiones están orientadas a la innovación y a los procesos de mejora continua que desarrolla en toda su área de concesión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema energético nacional.
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