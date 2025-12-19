La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) informaron que continúan desmantelando conexiones irregulares a través de amplios operativos de inspección a diversos establecimientos comerciales, esta ocasión en el sector Villa Francisca, municipio Higüey, provincia La Altagracia.

En este operativo en el que también participó la Superintendencia de Electricidad (SIE), las autoridades detectaron graves irregularidades en la acometida eléctrica del Hotel Don Pedro de esa provincia, evidenciando una manipulación intencional del sistema de medición, buscando ocultar el consumo real de energía.

Según las estimaciones hechas por personal técnico de Edeeste, el Hotel Don Pedro dejaba de facturar aproximadamente 45,478.35 kWh equivalente a un monto aproximado de RD$ 627,610.66 en detrimento del Estado dominicano y la empresa distribuidora.

Pgase, SIE y Edeeste señalan que estas conexiones fraudulentas en perjuicio del servicio energético por parte de grandes consumidores comerciales e industriales representan una franca violación de la Ley General de Electricidad 125-01 y un atentado al sistema eléctrico nacional.

Durante los últimos meses la Pgase, junto con la empresa distribuidora de electricidad, liderado extensos operativos en la provincia La Altagracia que permiten desmantelar una gran cantidad de conexiones clandestinas por parte de establecimientos dedicados a diversos rubros, siendo estos debidamente notificados, sancionados y procesados para su posterior normalización.

La Pgase, SIE y Edeeste reiteran su compromiso con la estrategia nacional de cero tolerancias al fraude eléctrico, ya que este no solo afecta financieramente al sistema, sino que provoca una sobrecarga en la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos, los cuales terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

En ese sentido, llaman a la población a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas.

