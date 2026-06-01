Decenas de sectores del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, quedarán sin servicio eléctrico este martes 2 de junio de 2026 debido a una interrupción programada por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

El corte, que se extenderá desde las 9:20 de la mañana hasta las 4:20 de la tarde, afectará los circuitos HI3801, HI3802, HI3803, HI3804, HI3805 y HI3806.

Según informó la empresa, la interrupción obedece a trabajos de mantenimiento preventivo, poda y adecuación de redes, maniobras de seccionamiento, desvío de líneas, instalación de un transformador de 37.5 kVA para el Proyecto Apartamentos Justina Cabrera, y transferencias de carga entre circuitos.

Sectores afectados

Entre las comunidades que experimentarán la interrupción figuran: Monte Santa María, Los Prados, El Llano, Brisas del Llano, Mamá Tingó, Pepe Rosario, Villa Nazaret, Los Guayabos, San José, Los Platanitos, Villa Palmera, Villa Cerro I, Villa Cerro II, Aguadilla, Brisas del Duey, Fe y Progreso, Villa Cabrera, Barrio Lindo, Villa Vista, Brisas de la Colonia, Brisas del Cerro, La Pangola, Proyecto Nuevo, Los Prados (Los Cerros), La Palma, Anamuya, Villa Francisca, Villa Jardín, Villa Progreso, Lotificación Gabriela y El Barrero.

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Edeeste agradeció la comprensión de sus clientes ante los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar y reiteró que los trabajos forman parte de su compromiso de modernizar las redes eléctricas y mejorar la calidad del servicio en su área de concesión.

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