Dos ciudadanos franceses fallecieron y varias personas resultaron heridas la noche del sábado durante un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de El Catey, municipio de Sánchez, provincia Samaná, cuando un microbús de transporte turístico colisionó de frente con una camioneta.

Víctimas mortales

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jean Phillippe Champeaux y Severine Yvette Claudette Leuk. De acuerdo con los reportes médicos, Champeaux murió a causa de trauma craneal severo cerrado y trauma abdominal cerrado, mientras que Leuk falleció por trauma craneal severo con fractura de la base del cráneo.

Informaciones preliminares indican que el accidente se produjo cuando la camioneta involucrada habría realizado una maniobra de rebase imprudente, provocando el impacto frontal entre ambos vehículos.

Heridos

Entre los heridos figura Jorge Thomas Dishmey Amparo, conductor del microbús en el que viajaban los turistas. También resultaron lesionadas Victoriana Altagracia y su hija de 14 años, quienes se desplazaban en una motocicleta al momento del accidente.

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Asimismo, dos ciudadanos haitianos sufrieron heridas durante el hecho, aunque sus identidades no han sido establecidas debido a que no portaban documentos.

Los turistas franceses habían ingresado al país a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y se dirigían hacia la provincia de Samaná cuando ocurrió el accidente.

Al lugar acudieron unidades de emergencia y autoridades competentes para asistir a los afectados. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue del Hospital Municipal Doctor Alberto Gautreaux, en Sánchez, mientras que los heridos permanecen ingresados en ese centro de salud recibiendo atención médica.

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