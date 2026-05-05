La jueza Lissa Veras Rivas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó por segunda vez la audiencia de medida de coerción contra Enercido Amaurys Heredia González, acusado de estafar a varias personas haciéndose pasar por abogado y fiscal.

El nuevo aplazamiento quedó fijado para el próximo sábado, 9 de mayo, luego de que el imputado solicitara más tiempo para preparar su defensa. Según explicó Nicaurys Jiménez, abogada de una de las víctimas, Heredia González se presentó sin representación legal alegando confusión con la fecha, pese a que la Defensoría Pública ya conocía el expediente con antelación.

El esquema de suplantación

De acuerdo con el Ministerio Público, el acusado operaba una red de engaños en la que utilizaba dos números telefónicos: uno con el logo institucional del Ministerio Público para simular ser fiscal, y otro personal para hacerse pasar por abogado. Bajo esa modalidad, intimidaba a sus víctimas con supuestas investigaciones por delitos graves —entre ellos homicidio— para luego exigirles dinero a cambio de "resolver" su situación legal.

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Las autoridades señalan que Heredia González habría mantenido este patrón durante al menos dos años, incurriendo en delitos de estafa, usurpación de funciones y alta tecnología.

Víctimas y montos involucrados

En uno de los casos documentados, una víctima llegó a entregarle RD$10,000 y estuvo a punto de depositar RD$150,000 adicionales, tras ser presionada con una supuesta investigación penal en su contra.

El arresto del imputado se produjo en flagrante delito en el sector Las Caobas, del Distrito Nacional.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más