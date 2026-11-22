Dos personas murieron y otra resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en la calle Emma Balaguer, del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con las informaciones preliminares, una camioneta que se desplazaba a alta velocidad impactó a varias personas. Tras el hecho, el conductor habría abandonado el lugar.

La persona herida fue trasladada al hospital Darío Contreras, donde permanece ingresada.

Hasta el momento no se han ofrecido las identidades de las víctimas ni detalles sobre las circunstancias del accidente. Tampoco se ha informado si las autoridades han identificado o localizado al conductor involucrado.

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