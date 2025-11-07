DNCD incauta 150 paquetes de cocaína y arresta cinco hombres en Azua

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por efectivos del Ejército (ERD), la Armada de República Dominicana (ARD) y organismos de inteligencia del Estado, incautaron un alijo de 150 paquetes de cocaína, durante una operación de vigilancia y seguimiento, realizada en el puesto de chequeo del kilómetro 15 de la provincia de Azua.

En un comunicado, la DNCD explicó que los agentes y militares, tras recibir informes de inteligencia, montaron un operativo de interdicción, para atrapar a varios individuos que se movilizaban en dos vehículos, desde la parte sur del país a la capital, con una indeterminada cantidad de presuntas sustancias narcóticas.

Por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a inspeccionar los vehículos, localizando en la parte delantera y trasera de una yipeta, marca Hyundai, Santa Fe, dos caletas, conteniendo en su interior un total de 150 paquetes de la droga.

La sustancia tuvo un peso total de 154.2 kilogramos de cocaína, según determinó en su análisis el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según la DNCD en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de inteligencia, desde hace más de cinco meses, daban seguimiento a esta red, cuyo modo operativo era movilizar importantes cargamentos de drogas en vehículos con compartimientos secretos (caletas) habilitados en su interior.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron a cinco hombres de nacionalidad dominicana, incautaron dos vehículos, varios celulares, dinero en efectivo, documentos, entre otras evidencias.

Los organismos oficiales profundizan las investigaciones en relación con el caso y activaron la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más