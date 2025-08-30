Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), inspectores de la Dirección de Aduanas (DGA) y la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo, coordinados por el Ministerio Público, intervinieron un alijo de 120 paquetes presumiblemente cocaína, durante labores de inspección, realizadas en la referida terminal del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

La DNCD explicó en un comunicado que las unidades operativas montaron un operativo de verificación e inspección, en decenas de contenedores, cuando a través de una de las máquinas de rayos X, se observaron imágenes sospechosas en el interior de uno de ellos, procediendo de inmediato a realizar el protocolo de actuación.

Por instrucciones del fiscal se inició el proceso de apertura del contenedor para exportación, localizando dentro cinco bultos, conteniendo un total de 120 paquetes de la presunta droga, forrados en plástico transparente y de color negro.

Además de la sustancia, las unidades operativas, incautaron tres GPS y dos precintos de seguridad clonados, utilizados para resguardar las cargas de los contenedores.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según el manifiesto, la carga de bananos, contaminada con la presunta droga, sería enviada desde el puerto de Caucedo a Londres, Inglaterra.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para arrestar y poner a disposición de la justicia a los integrantes de esta red de narcotráfico internacional, cuyo modo operativo es utilizar los puertos del país para traficar con sustancias narcóticas a Estados Unidos y Europa.

Los paquetes de presunta cocaína fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más