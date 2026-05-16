Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, en el marco del reforzamiento de las operaciones conjuntas, incautaron varias láminas de presunta cocaína camufladas en dos carpetas que serían enviadas a Estados Unidos y Róterdam.

Las unidades operativas, coordinadas por fiscales, se trasladaron a una compañía de envíos internacionales ubicada en el Distrito Nacional, donde intervinieron un paquete en el que localizaron dos carpetas que, al ser inspeccionadas, presentaban algunas irregularidades.

Al abrir el primer portadocumentos, se descubrió en su interior un doble fondo, donde se incautaron dos láminas de la sustancia, envueltas en fundas plásticas, con un peso superior a los 200 gramos. Mientras, en la segunda carpeta, bajo la misma modalidad, se confiscaron otras dos láminas, con un peso aproximado de 150 gramos.

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Según el manifiesto, las carpetas fueron enviadas por un individuo con alegada dirección en la avenida Enrique Jiménez Moya, Distrito Nacional, y serían recibidas por un hombre que supuestamente reside en Neercanne Plast, Róterdam, y otro en un edificio de apartamentos de Nueva York, Estados Unidos.

El Ministerio Público y la DNCD investigan el frustrado envío de la presunta droga mediante esta nueva modalidad utilizada por las redes de narcotráfico y tratan de establecer si los nombres y las direcciones se corresponden con lo establecido en el manifiesto del envío.

Los organismos oficiales continúan redoblando las operaciones de interdicción conjunta en aeropuertos, puertos y otros puntos del país, logrando frustrar en múltiples ocasiones el envío de sustancias narcóticas hacia Estados Unidos y Europa.

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