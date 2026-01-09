DNCD decomisa 863 paquetes de cocaína y arresta a dos hombres que la transportaban

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad decomisaron 863 paquetes de cocaína, tras una ininterrumpida persecución por aire, mar y tierra en las costas de la provincia de Pedernales, que también resultó en el arresto de dos hombres, informó este viernes el organismo antinarcótico.

La operación contó con el apoyo de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y agencias de inteligencia del Estado, coordinados por el Ministerio Público.

Las autoridades, luego de recibir informes de inteligencia, activaron una operación de seguimiento, vigilancia y control para interceptar una embarcación que se desplazaba con varios individuos a bordo y un presunto cargamento de sustancias narcóticas.

Luego de más de 15 horas de intenso seguimiento, las unidades aéreas, marítimas y terrestres interceptaron, a varias millas náuticas al sur de Cabo Rojo, una embarcación sin nombre ni matrícula, con dos dominicanos a bordo, incautando 26 sacos que contenían un total de 863 paquetes de la droga, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Durante la intervención, se incautaron además una radio satelital, tres GPS, dos teléfonos móviles, agua y comestibles, lonas, prendas de vestir, entre otras evidencias.

"Este primer golpe del año 2026 a las estructuras criminales, es el resultado de la amplia y sostenida cooperación entre la DNCD, las Fuerzas Armadas, La Procuraduría, los organismos de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, en una ofensiva permanente contra el narcotráfico en la región", dijo la información.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para establecer si existen otros implicados en esta red de narcotráfico internacional, a fin de identificarlos, apresarlos y someterlos a la justicia por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El ritmo de incautaciones de importantes alijos de drogas, durante los últimos cinco años, es una demostración firme e inquebrantable del Gobierno del Presidente Luis Abinader, de enfrentar con determinación el narcotráfico, el lavado de activos y el delito transnacional, añadió la DNCD.

Los 863 paquetes fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determinará en su análisis el tipo y peso exacto del cargamento.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más