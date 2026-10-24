DNCD arresta a 11 personas y decomisa casi ocho kilos de presuntas drogas en el Distrito Nacional

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron tres allanamientos y 50 intervenciones en distintos sectores del Distrito Nacional, en los que arrestaron a 11 personas y decomisaron 7,896.4 gramos de sustancias que presumen son cocaína y marihuana.

Las operaciones se ejecutaron durante las últimas 24 horas, según informó la DNCD este sábado 24 de octubre. Las autoridades también incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas y otros objetos que, de acuerdo con la institución, estarían vinculados a la distribución de drogas.

Del total de sustancias decomisadas, 7,398 gramos corresponden a 360 porciones de un polvo blanco que se presume es cocaína, mientras que otros 498.4 gramos corresponden a 86 envoltorios de un vegetal presumiblemente marihuana.

Operativos en nueve sectores del Distrito Nacional

Las intervenciones se llevaron a cabo en Los Girasoles, Capotillo, La Yuca, Guachupita, Villa Agrícolas, San Miguel, Gualey, La Cañita y el sector 24 de Abril.

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Durante los operativos, las autoridades retuvieron siete teléfonos celulares, tres balanzas, dos máquinas tragamonedas, RD$61,540 y 1,000 euros, de acuerdo con el reporte de la DNCD.

La institución identificó a los 11 detenidos como Julio César Arias Rosario, alias “Radhamé”; Ramón Antonio Ramírez; Carlos Andrés Peguero Espinosa; Cristian Alexi Segura; Ronebel Moloon Almonte; Yoensi Valdez; Carlos Alexander Domínguez Jiménez; Aneudy Tapia Meregildo; Joan Pérez Cordero; Marcial Florentino Guzmán e Israel Cueto Jáquez.

Según la DNCD, los detenidos quedaron bajo el control del Ministerio Público para ser sometidos a la justicia por presuntas violaciones de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

La institución no ofreció detalles sobre la situación individual de los arrestados ni precisó si las sustancias incautadas fueron sometidas a análisis para confirmar su composición.

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