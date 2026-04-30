El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte Valenzuela, advirtió que la ausencia de trabajo con condiciones dignas en la República Dominicana obliga a miles de ciudadanos a refugiarse en el pluriempleo y el chiripeo para subsistir.

En declaraciones a los medios en vísperas del 1.° de mayo, Marte afirmó que la fecha emblemática del Día Internacional del Trabajo volverá a encontrar a la mayoría de los dominicanos sin garantías para ejercer su labor ni sostener a sus familias.

El motoconchismo, símbolo de la informalidad

El dirigente citó el motoconchismo como uno de los oficios de sobrevivencia donde se refugian tanto dominicanos como migrantes. Según estimó, unos tres millones de personas tienen en esa actividad su principal fuente de sustento, incluyendo venezolanos, colombianos y haitianos.

"Hay una debilidad del Estado dominicano que no le garantiza al trabajador seguridad social, que no le garantiza seguridad ciudadana, que no le garantiza una pensión digna", señaló Marte.

Transporte en retroceso

El también activista del movimiento 100% con el Pueblo denunció que el 1.° de mayo vuelve a coincidir con un sector transporte en declive, producto de políticas que, a su juicio, han entregado los corredores viales —"propiedad del pueblo"— a grandes grupos empresariales.

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"Frente a esta situación el pueblo tiene que movilizarse, tiene que caminar, tiene que defender sus recursos naturales y sus espacios de trabajo", declaró el presidente de la CNTT.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más