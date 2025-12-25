El director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Alfredo Arias, anunció que han sido instalados los puestos de socorro, para prevenir accidentes de tránsito y otras situaciones en esta región y llamó a la población a actuar con prudencia en estos días de las festividades de Navidad.

Arias dijo que el personal de la Defensa Civil, está desplegado en las calles como parte de un amplio operativo que realizan las instituciones que integran el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Emergencias (CPMR).

El socorrista dijo que a pesar de las lluvias que han caído desde martes 23 de diciembre en esta zona, el personal (voluntarios) permanece activo en los diferentes puntos.

El operativo preventivo de los voluntarios de la Defensa Civil abarca puntos estratégicos como la entrada del Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC), la avenida Circunvalación Norte, la entrada de El Embrujo, el cruce de Quinigua, el cruce de Vanegas, el cruce de Navarrete.

También se ha dispuesto de un operativo peatonal en la calle Del Sol, en el centro urbano de Santiago, donde se asiste a los transeúntes para cruzar la calle, de manera segura con sus bultos, en caso de que lo requieran.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más