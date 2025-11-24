El director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, aseguró este lunes que la entidad que encabeza acatará la sentencia TC/1225/25 del Tribunal Constitucional, que despenaliza las relaciones de personas del mismo sexo en la Policía y las Fuerzas Armadas, pero recordó que la institución mantiene vigentes sus normas internas de conducta.

Tras la reunión de Seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía, Guzmán Peralta subrayó que la institución posee por sus propios reglamentos disciplinarios y mecanismos de fiscalización, adelantando que los organismos de control seguirán encargados de vigilar y recomendar sanciones para quienes violen los estamentos de la institución.

Puntualizó que la entidad posee lineamientos específicos que operan "con independencia".

La sentencia TC/1225/25 eliminó el artículo del Código de Justicia que castigaba con cárcel la sodomía, por considerar que violaba el libre desarrollo de la personalidad.

Pese a la eliminación de la sanción penal, el mando policial reiteró que el comportamiento de los agentes seguirá sujeto al escrutinio de sus "propios órganos fiscalizadores".

Sentencia TC/1225/25

El pasado miércoles 19 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) acogió una acción de inconstitucionalidad y declaró no conformes con la Constitución el artículo 210 de la Ley 285 y el artículo 260 de la Ley 3483, los cuales penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo tipificado como sodomía en el Código de Justicia de la Policía Nacional, así como en las Fuerzas Armadas.

El artículo 210 de la Ley 285 establece que la sodomía consiste en el concúbito entre personas de un mismo sexo, y será sancionada, cuando se trate de oficiales, con la pena de seis meses a dos años de prisión correccional, y si se tratare de alistados, con la pena de prisión correccional de dos a seis meses.

Mientras que, el artículo 260 de la Ley 3483 consiste en el concúbito entre personas de un mismo sexo, y será castigada, cuando se trate de un Oficial, con la pena de seis meses a un año de prisión correccional. Si se trata de un alistado la pena será de dos a seis meses. La tentativa será castigada como el hecho consumado.

