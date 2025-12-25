El director de la Policía Nacional en Santiago, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, arengó al personal bajo su mando para que, en el trabajo preventivo durante las festividades navideñas, no haya excesos con los ciudadanos ante cualquier eventualidad.

En un encuentro previo a la salida del personal para el patrullaje en las calles de Santiago, el alto oficial dijo a los integrantes de la Dirección Regional Cibao Central cómo deben abordar a las personas, sobre todo cuando se esté en lugares de entretenimiento y consumo de bebidas alcohólicas.

“Los agentes estarán presentes en todos los municipios de la provincia de Santiago, reforzando la seguridad en las calles para proteger y servir, y así garantizar que las familias disfruten de una Navidad segura y en tranquilidad”, afirmó el general Jiménez Reynoso.

La Dirección Regional Cibao Central está compuesta por las provincias Santiago, Espaillat y Hermanas Mirabal, siendo su centro Santiago de los Caballeros, el espacio urbano con mayor movimiento comercial y de entretenimiento.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más