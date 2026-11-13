Diputados de Santiago respaldan propuesta para elevar a municipio a Santiago Oeste

Una vez más, los legisladores de Santiago colocan sobre la mesa la división territorial de la provincia, esta vez mediante un proyecto de ley que procura modificar la Ley 65-18, que elevó al barrio Cienfuegos y a comunidades cercanas a la categoría de distrito municipal, bajo el nombre de Santiago Oeste.

La propuesta es impulsada por el diputado José David Báez, del partido Fuerza del Pueblo (FP), representante de la circunscripción electoral número 1 de Santiago, y cuenta con el respaldo de otros congresistas de la provincia. Varios de ellos participaron en la primera vista pública convocada para discutir la iniciativa.

La propuesta legislativa coincide con los planteamientos de los promotores del proyecto Santiago Oeste-Municipio, quienes sostienen que las aproximadamente 75 comunidades que integran ese territorio, con una población de 105,487 habitantes, justifican su elevación a municipio.

Entre los promotores figura el exregidor Hipólito Martínez, quien considera que Santiago Oeste, identificado también con Cienfuegos y ubicado a 1.7 kilómetros del centro urbano de Santiago, reúne las condiciones para alcanzar esa categoría.

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Argumenta que la propuesta no se sustenta únicamente en la concentración poblacional, sino también en la actividad económica y la demanda de servicios que, según sostiene, no pueden ser atendidos adecuadamente desde el municipio cabecera de la provincia.

Tras la aprobación de la Ley 65-18, los promotores de Santiago Oeste plantearon que convertirlo en municipio sería una aspiración pendiente. Actualmente, el distrito municipal recibe una asignación del Gobierno de aproximadamente RD$20 millones, según la información ofrecida.

Santiago Oeste tiene la segunda mayor concentración poblacional de la provincia. Si el proyecto del diputado Báez prospera, se convertiría en el décimo municipio de Santiago, junto a Santiago, Puñal, Licey al Medio, Tamboril, Villa González, Villa Bisonó (Navarrete), Jánico, Sabana Iglesia y Baitoa.

La nueva etapa de discusiones comenzó el jueves 5 de noviembre de 2026, con una vista pública celebrada en Santiago Oeste, en la que participaron diputados, activistas comunitarios y empresarios que respaldan la propuesta.

Durante el encuentro fueron escuchados los promotores del proyecto, sus proponentes y dirigentes comunitarios, quienes expusieron sus argumentos ante el diputado Elías Matos, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más