La diputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) Jacqueline Fernández informó "a la ciudadanía y a los medios de comunicación" que tiene conocimiento de la detención de Ethian Vásquez, pero aclaró "responsablemente" que desde hace un tiempo ya no es su cónyuge.

Vásquez ha sido detenido por autoridades que le investigan por presuntos nexos con el narcotráfico y que es requerido por Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).

La diputada de La Romana sostuvo en una nota de la Cámara de Diputados que ella y Vásquez se encuentran separados de hecho y tomaron cominos distintos, por lo que no mantienen vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en su vida personal.

Las circunstancias que involucran a Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual remarcó la diputada al expresar su total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La diputada dijo "agradecer" a la ciudadanía su comprensión y afirmó que se mantendrá "enfocada" en continuar trabajando por su comunidad y en la responsabilidad legislativa que los ciudadanos de La Romana le han confiado.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más