El embajador de República Dominicana en Jamaica, Manuel Durán informó este miércoles que junto al consejero Julio Rodríguez, se encuentran en camino hacia Montego Bay con el propósito de obtener un panorama más preciso sobre la situación de los dominicanos residentes en esa zona, tras el paso del huracán Melissa.

Rodríguez explicó que se tomó la decisión tras la pérdida de comunicación con los voluntarios locales a causa de los cortes generalizados de electricidad en la isla tras el paso del ciclón.

La interrupción del servicio eléctrico afecta aproximadamente a tres cuartas partes del territorio jamaiquino, luego del paso de Melissa.

En ese orden, el embajador dominicano explicó que ninguno de los cinco miembros del personal diplomático dominicano cuenta actualmente con energía eléctrica en sus residencias.

Asimismo, indicó que la Embajada designó al consejero Víctor Soto como vocero oficial para atender los requerimientos de los medios de comunicación, a través del número (829) 574-6516. En tanto, en la sede diplomática permanecen la ministra consejera Minerva Acosta y el consejero Jancer Fermín, quienes dan seguimiento a la situación general.

Melissa, el ciclón más fuerte en lo que va de temporada en el Atlántico, tocó tierra en Jamaica alrededor del mediodía hora local (17:00 GMT) como un huracán de categoría 5, con vientos máximos sostenidos de unos 295 kilómetros por hora (185 millas).

A su paso por la isla, provocó inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras. Más de 530.000 personas, alrededor del 77 % de sus clientes, perdieron el servicio eléctrico en el país.

Al menos tres personas han fallecido en Jamaica a causa de Melissa, que, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dijo que sería para Jamaica "la tormenta del siglo". El primer ministro de la isla, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

