Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron a un hombre que era buscado por sus vínculos con el decomiso de 118 paquetes de marihuana, incautados durante labores de inspección en el Aeropuerto del Cibao, provincia de Santiago.

Se trata de R.R.S, detenido mediante orden judicial (número 02982-2024) durante un operativo de vigilancia y captura, en la autopista de San Isidro, esquina calle Palmera oriental, Santo Domingo Este, a bordo de un vehículo marca Honda, modelo CRV.

En un comunicado, la DNCD indicó que el detenido era perseguido desde el pasado mes de abril, por la incautación de tres maletas, en el aeropuerto Cibao, procedentes de Nueva Jersey, Estados Unidos, en cuyo interior confiscaron un total de 118 paquetes de marihuana, con un peso preliminar de 134 libras”.

El imputado fue trasladado a la jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Santiago para ser sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

