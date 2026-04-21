En un contexto de creciente interdependencia global, la estabilidad estratégica internacional se ha consolidado como un factor determinante para el flujo de inversiones y el correcto funcionamiento del comercio mundial. Bajo esta premisa, el ministro consejero de la Embajada de España en la República Dominicana, Ignacio Sánchez de Lerín, dictó en la sede de CEF.- Santo Domingo la conferencia titulada “Todo lo que querías saber sobre el desarme y no te atreviste a preguntar”, un espacio dedicado a analizar el impacto de la seguridad global en la economía.
Durante su intervención, Sánchez de Lerín presentó el desarme no solo como una meta humanitaria o militar, sino como un componente esencial del orden mundial contemporáneo. El diplomático explicó que los esfuerzos por limitar la expansión de arsenales, especialmente los de carácter nuclear, buscan preservar condiciones mínimas de previsibilidad entre los Estados. Esta certidumbre, según indicó, representa un elemento indispensable para garantizar la estabilidad de los mercados financieros y la confianza de los actores económicos internacionales.
El conferencista permitió a la audiencia comprender que el deterioro de la confianza diplomática o el aumento de las tensiones vinculadas a armas de destrucción masiva tienen un efecto multiplicador en el ámbito económico. La incertidumbre geopolítica suele traducirse con rapidez en un incremento de los costos de financiamiento, una mayor cautela por parte de los inversores y una volatilidad pronunciada en los mercados energéticos, además de encarecer los seguros y complejizar la logística que sostiene el intercambio de bienes a nivel mundial.
En ese sentido, la exposición subrayó que un entorno internacional menos expuesto a escaladas militares favorece directamente una economía global más confiable. El enfoque técnico de la charla también recorrió los desafíos que representan las armas biológicas y convencionales, ofreciendo una visión panorámica de los riesgos actuales y cómo estos repercuten en decisiones concretas de transporte, cooperación y proyectos de inversión a largo plazo entre las naciones.
Para economías abiertas y estratégicamente posicionadas como la de la República Dominicana, estas discusiones adquieren una relevancia particular. El desempeño de sectores clave como el turismo, la inversión extranjera directa y la competitividad logística dependen, en gran medida, de que el entorno internacional permanezca estable. Sánchez de Lerín logró aterrizar un tema complejo para demostrar que el desarme forma parte de las condiciones estructurales que sostienen el crecimiento y la apertura económica global.
Con la organización de este evento, CEF.- Santo Domingo reafirma su misión como casa de altos estudios enfocada en propiciar debates de alto nivel, conectando la actualidad geopolítica con las realidades institucionales y sociales que impactan de manera directa en el desarrollo económico dominicano.
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