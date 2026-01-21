La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) desplegó este miércoles un operativo especial de control del tránsito y seguridad vial en el municipio de Higüey con motivo de la conmemoración del Día de la Virgen de la Altagracia, festividad que convoca a miles de feligreses a la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia.

Las autoridades han establecido un polígono peatonal en los alrededores de la basílica, que abarca la avenida Libertad y las calles General Santana, Bienvenido Creales, La Altagracia, Beller, Agustín Guerrero y Santiago, con el fin de proteger a los peregrinos y ordenar el flujo vehicular en la zona.

El dispositivo incluye la habilitación de rutas alternas recomendadas, la regulación del tránsito en vías estratégicas, el reforzamiento de la vigilancia en carreteras, así como la orientación a conductores y peatones por parte de los agentes de tránsito desplegados.

La Digesett exhortó a la ciudadanía a respetar las señales de tránsito, seguir las indicaciones de los agentes y planificar sus desplazamientos con antelación para evitar congestiones y posibles accidentes.

Estas medidas forman parte del “Operativo Altagraciano Conciencia Por La Vida”, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que busca reforzar la seguridad vial durante eventos con alta concentración de personas y promover una cultura de respeto y responsabilidad en las vías públicas durante la festividad religiosa.