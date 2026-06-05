Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y representantes del Ministerio Público realizaron nuevos operativos contra el microtráfico en distintos sectores de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, donde arrestaron a diez personas e incautaron más de 1,400 gramos de presuntas sustancias narcóticas.

Según las autoridades, durante las intervenciones fueron confiscados 257 gramos de presunta cocaína, 1,159 gramos de marihuana y 36 dosis de una sustancia rocosa que se presume es crack.

Además, fueron incautados siete teléfonos celulares, una trituradora, dos balanzas, dos máquinas tragamonedas y dinero en efectivo en pesos y dólares, entre otras evidencias.

Los operativos se llevaron a cabo en sectores como Verón, La Cristinita, Lotificación Bávaro, La Doble Vía, Kosovo y Villa La Fe, entre otros puntos del municipio.

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Entre los detenidos figuran Henry Estévez, Franklin Martínez, Antonio Mendoza, Juan Balbuena, Omar Novas, Miguel Martínez, Cristian Monegro, Carlos Núñez y Richard Ferreras. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el proceso correspondiente.

Las intervenciones forman parte de las acciones que desarrollan la DNCD y el Ministerio Público ante denuncias relacionadas con la presunta venta y distribución de drogas en distintos sectores de la provincia.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más