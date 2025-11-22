La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un taxista imputado de provocar la muerte de un hombre en el sector Evaristo Morales, el pasado 14 de noviembre.

La medida de coerción le fue impuesta a Luis Arsenio Philismart Báez, a quien el Ministerio Público responsabiliza por la muerte de Raider Cruz Jiménez.

El órgano persecutor del delito, representado por la fiscal Vidalis Mora Díaz, demostró ante el tribunal la gravedad de los hechos cometidos por el imputado, quien no presentó garantías de que pudiera responder al proceso con otra medida de coerción distinta a la prisión.

Según el expediente, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 14 de noviembre, luego de que la víctima, Raider Cruz Jiménez y Davana Zapata Real concluyeran un viaje en el servicio de taxi proporcionado por Philismart Báez.

Al arribar a la residencia donde se dirigían, Zapata Real se percató que había olvidado su tarjeta bancaria en el vehículo marca Kia, modelo K5, color plateado, propiedad de Philismart Báez, quien fue contactado y regresó al lugar donde había dejado a la víctima y a su acompañante, condicionando la entrega de la tarjeta a un nuevo pago por haberse desplazado una vez más a la residencia.

Ante esta exigencia de Philismart Báez, se generó una discusión en la que Cruz Jiménez intentó arrebatarle la tarjeta, acción ante la cual el imputado puso el vehículo en marcha con dirección hacia la avenida Winston Churchill, y la víctima, quien se había colgado de la ventana del conductor, cayó al pavimento, resultando con un trauma contuso múltiple severo, que le causó la muerte.

El imputado se detuvo cuando Cruz Jiménez cayó al pavimento, pero se marchó del lugar, dejándolo abandonado, acciones que quedaron captadas por las cámaras de seguridad de la zona.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación al artículo 309 (parte in-fine) del Código Penal dominicano.

Por decisión del juez Rigoberto Sena, Philismart Báez cumplirá la prisión preventiva en el Centro Penitenciario de La Victoria.

