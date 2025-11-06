La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 18 meses de prisión preventiva a un hombre al que se le incautaron 88 kilogramos de cocaína en el municipio de Pedro Brand, el pasado 22 de octubre.
Se trata de Cristian De Jesús Cruz Pacheco, quien deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega.
Los fiscales litigantes Ramón de la Rosa y Katherine Rosa establecieron, de manera provisional, que las acciones cometidas por el justiciable recaen en la categoría de traficante de sustancias controladas en perjuicio del Estado dominicano, hecho sancionado en los artículos 5-A, 28 y 75, Párrafo II, de la Ley 58-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Las sustancias narcóticas fueron confiscadas al procesado mientras conducía un camión marca Hyundai, color Blanco, modelo Porter, a la altura del kilómetro 30 de la autopista Duarte, detalló el fiscal Jerjes Pérez en su escrito de imputación.
La droga, debidamente analizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), estaba distribuida en ochenta y cinco paquetes de color marrón con un logotipo.
El juez Reyes Rodríguez también declaró el caso como de tramitación compleja.
