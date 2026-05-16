Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santo Domingo Este apresaron a Félix Manuel Torres, alias “Oreja”, de 23 años, señalado como presunto autor de múltiples atracos cometidos en el municipio de Boca Chica.

Según el informe preliminar, el detenido fue capturado mediante la orden de arresto núm. 2026-202771. Al momento de su apresamiento, los agentes le decomisaron una motocicleta marca CTX, color rojo, sin documentación.

Las autoridades indicaron que, durante el proceso de investigación, “Oreja” habría admitido su participación en varios hechos delictivos atribuidos en esa demarcación.

Asimismo, los investigadores recuperaron una motocicleta desarmada que, presuntamente, había sido vendida por el detenido por 4,000 pesos a un hombre ya identificado por las autoridades. También fueron incautados dos teléfonos celulares como parte de las evidencias vinculadas al caso.

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El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones sobre otros hechos delictivos ocurridos en la zona.

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