Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), detuvieron a un extranjero que viajaría a París, Francia, con el estómago lleno de cocaína, durante labores de inspección conjunta, en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

En un comunicado, la DNCD explicó que los agentes y militares, coordinados por el Ministerio Publico, abordaron al francés en el área de migración y tras ser sometido al protocolo de rigor, se detectaron cuerpos extraños en sus vías digestivas, procediendo de inmediato a trasladarlo al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde expulso 141 bolsitas de cocaína, envueltas en látex de color negro y azul.

Agregó que el extranjero tras permanecer durante varios días en el centro, bajo el control de médicos especialistas, evacuó las bolsitas, con un peso total de un kilo y 60 gramos de cocaína, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El joven de 19 años está siendo puesto a disposición del Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo, para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD, profundizan las investigaciones en relación con la frustrada operación de narcotráfico internacional y aseguran se trata de redes criminales, que utilizan personas “mulas” de distintas nacionalidades, para llevar drogas a Estados Unidos y Europa.

