Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron un ciudadano francés en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG) cuando pretendía salir del país con dos maletas llenas de prendas de vestir, impregnadas presumiblemente de cocaína.

Mediante un comunicado, la DNCD indicó que los agentes antinarcóticos, apoyados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) e inspectores de Aduanas (DGA), realizaban labores de inspección, cuando observaron a través de las máquinas de rayos X, imágenes sospechosas en el interior del equipaje.

Por instrucciones del fiscal, se inició una verificación más rigurosa, encontrando en dos maletas, un total de 55 prendas de vestir, todas empapadas de la presunta droga, una modalidad del narcotráfico internacional, para tratar de burlar los controles de seguridad establecidos en las terminales del país.

Prendas de vestir impregnadas de presunta cocaína. Fuente externa.

Durante el operativo fue arrestado un ciudadano francés de 33 años, quien será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Las autoridades sometieron las prendas de vestir a pruebas de campo, resultando positivo a sustancias controladas.

La DNCD y el Ministerio Público reforzaron las operaciones de interdicción contra el narcotráfico y otros delitos, en los aeropuertos y puertos del país, en ocasión del inicio de la temporada navideña.

El organismo antinarcóticos informó que el incremento en la capacidad operativa responde al aumento del flujo de pasajeros y mercancías, que caracteriza esta época del año en las terminales aéreas y portuarias del país.

