Un hombre de nacionalidad haitiana, conocido como "Timamá", fue detenido por su presunta vinculación con la muerte de una mujer y su hija de 11 años, cuyos cuerpos fueron encontrados el domingo 25 de octubre en una vivienda en construcción de la comunidad de El Estero, municipio de Neyba, provincia Bahoruco.

La detención se produjo en la comunidad de La Cidra, una zona cafetalera de Villa Jaragua, donde el sospechoso fue localizado por el alcalde pedáneo Jacobo Cuevas Rivas, con apoyo de otras personas de la localidad, y posteriormente entregado a las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas en reportes preliminares como Rozmi, de aproximadamente 35 años, y su hija Achelie, de 11 años, ambas de nacionalidad haitiana.

Hallazgo de los cuerpos

El hallazgo ocurrió la mañana del domingo, luego de que un familiar acudiera a buscarlas al notar que no habían regresado a la hora habitual.

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Según los reportes del caso, la vivienda en construcción estaba cerrada con un candado. El familiar observó los cuerpos a través de una ventana y alertó sobre lo ocurrido.

Las informaciones preliminares indican que la mujer fue encontrada decapitada, mientras que la niña presentaba heridas de arma blanca. En el interior del inmueble se observaron manchas de sangre en el colchón donde dormían las víctimas y en otras áreas de la construcción.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Azua, para los procedimientos forenses.

Investigación

El hombre detenido es señalado como presunto responsable del doble homicidio. Las circunstancias del hecho y el posible móvil no han sido establecidos públicamente por las autoridades.