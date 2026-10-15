Autoridades del Ministerio Público en Santiago confirmaron este jueves la detención de un hombre a quien se investiga por la presunta agresión física contra una hija suya de 15 años.

Fuentes vinculadas a la Unidad de Género de la Fiscalía de Santiago confirmaron que el padre permanece bajo arresto mientras se desarrollan las investigaciones.

En relación con el caso, las autoridades del Ministerio Público no ofrecieron mayores detalles de la situación hasta tanto avancen las averiguaciones.

“Hay la posibilidad de que se soliciten medidas de coerción en su contra, en tanto que eso estará determinado por lo que resulte de este levantamiento inicial de las informaciones. Con este proceso se determinará si se cuenta con elementos suficientes para sustentar el sometimiento”, se informó desde el Ministerio Público.

Sobre la presunta agresión, en las redes sociales se ha difundido que el hombre fue detenido luego de que “diera una pela” a su hija menor de edad, razón por la cual fue denunciado y posteriormente apresado.

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Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más