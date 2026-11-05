Detienen a 'Chibú' en La Vega; le decomisan 147 porciones de presuntas drogas

Agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) arrestaron a un hombre y decomisaron 147 porciones de presuntas sustancias narcóticas durante una intervención en un punto de venta y distribución de drogas en el sector María Auxiliadora, en La Vega.

La Policía Nacional identificó al detenido como Juan Francisco Ferreira, alias "Chibu", de 31 años, quien fue sorprendido en flagrante delito en un establecimiento ubicado en la calle 14 de ese sector.

De acuerdo con el informe policial, el lugar operaba bajo el control de un individuo conocido como "El Guardia" o "Eliezer", quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Durante el operativo, los agentes incautaron seis porciones grandes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína; 100 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, y 41 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También fueron incautados una balanza negra, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La Policía informó que el detenido y las evidencias incautadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más