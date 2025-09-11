El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este jueves que detuvo a 152 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, mediante patrullaje, en diferentes comunidades de la Línea Noroeste del país.
Mediante un comunicado, la institución explicó que los arrestos tuvieron lugar en las comunidades de Loma de Cabrera, El Guanal, Mangá, Hatillo Palma, Manzanillo de Montecristi y Mao.
Asimismo, indicó que del total de detenidos 105 son hombres, 34 mujeres y 13 menores de edad, algunos de los cuales se desplazaban en vehículos de distintas marcas y en una motocicleta que también fueron retenidos en la operación.
Los arrestados, junto con los vehículos y la motocicleta, fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército para los fines legales correspondientes.
El ERD indicó que las operaciones fueron realizadas "en cumplimiento a las instrucciones del Comandante General de la institución".
