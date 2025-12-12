El historiador Manuel Núñez Asencio, director de la Dirección Editorial Educa va del Ministerio de Educación (Minerd), fue destituido de sus funciones por el ministro Luis Miguel De Camps García, según confirmaron fuentes oficiales.

Núñez Asencio, impulsor del proyecto Libro Abierto y responsable de la publicación de todos los libros de texto escolares en colaboración con 11 instituciones educativas, dejará el cargo de manera inmediata. Su sucesor será César Zapata, quien asumirá a par r del lunes 15 de diciembre.

En una carta dirigida a sus colaboradores, Núñez Asencio repasa los logros de su gestión, iniciada en septiembre de 2022 con un equipo reducido y una visión clara: "Poner el mayor talento del país al servicio de la educación nacional, sin intermediarios ni fines de lucro".

Bajo su dirección, se materializó la producción de 150 libros de texto, abarcando desde matemáticas hasta educación ar s ca y de adultos, incluyendo una nueva serie de inglés (9 libros), 36 cuadernillos de trabajo y 36 módulos para educación de adultos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El proyecto Libro Abierto, que ya cuenta con tres catálogos publicados, se convirtió en un referente de innovación y acceso gratuito a materiales educa vos de calidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más