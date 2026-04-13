Desmienten la difusión en redes sociales de la noticia de la supuesta muerte de Gregory Adames, vinculado como principal testigo en el caso relacionado con el caso Jet Set, corresponde a información falsa.

El contenido, que atribuye el fallecimiento a un accidente de tránsito, ha sido compartido en plataformas digitales, generando confusión entre usuarios.

La información ha sido desmentida, señalándose que la imagen fue manipulada y no responde a una publicación oficial verificable.

A través de un comunicado oficial, el noticiero AN7 aclaró que dicho contenido no fue producido ni difundido por su equipo periodístico, calificándolo como una manipulación con el fin de "desinformar y generar confusión en la opinión pública".

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Exhortaron, además, la verificación de las informaciones a través de canales oficiales.

Adames es exempleado de la discoteca Jet Set y principal testigo de dicho caso, cuyo proceso se origina en el colapso del techo del establecimiento, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

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