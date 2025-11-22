La Policía Nacional informó este sábado el desmantelamiento de una estructura delictiva dedicada al robo y comercialización de retrovisores y otras piezas de vehículos, tras varios operativos simultáneos en sectores del Gran Santo Domingo.

En el sector Cristo Rey fue arrestado Deanyelo Mejía, alias Anyelo, de 18 años, quien admitió su participación y señaló como su compañero de fechoría a Yorki José Rondón, de 26 años, detenido posteriormente en Capotillo con herramientas usadas en los robos, según un comunicado de la Policía.

Durante la continuación de las investigaciones fueron apresados Joan Ángel Nina, de 41 años, con piezas y herramientas; Wascar Vladimir García Ramírez, de 42 años, en Villa Juana, donde operaba un centro de acopio de retrovisores robados; y Starling Mercado Belliard, de 33 años, en Cristo Rey, con gran cantidad de retrovisores y accesorios, agregó la nota.

La Policía Nacional informó que trabaja en la localización de otros implicados y reafirmó su compromiso "de enfrentar de manera firme las estructuras criminales dedicadas al robo de vehículos y sus componentes".

