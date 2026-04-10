La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una estructura criminal dedicada a delitos de alta tecnología y falsificación de documentos, durante un allanamiento realizado en el sector San Isidro, del municipio Santo Domingo Este, en el que fueron apresadas dos personas.

La intervención tuvo lugar en un apartamento ubicado en la calle Bahoruco, donde operaba la red delictiva, informó la policía en su cuenta de Instagram.

Como resultado del operativo fueron detenidos en "flagrante delito" Jorge Alexander Tavárez Rodríguez, de 34 años, y María Paula Lorenzo Castillo, de 24, a quienes, entre otras evidencias, se les incautó 197,000 pesos y 576 dólares.

Según las investigaciones, la red desmantelada se dedicaba a la estafa en línea y a la falsificación de documentos oficiales de los Estados Unidos. Esto muestra que había un plan organizado que operaba a nivel nacional e internacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las autoridades ocuparon equipos tecnológicos, documentos falsificados, dispositivos de comunicación, antenas satelitales, dinero en efectivo en pesos y dólares, así como bebidas alcohólicas introducidas de manera irregular, entre otras evidencias vinculadas a las actividades ilícitas.

Entre las evidencias ocupadas figuran 24 celulares de diferentes marcas y modelos; dos pizarras, tres computadoras tipo laptop de diferentes marcas, una máquina de impresión de tarjetas, un videojuego, 45 licencias de conducir del estado de la Florida (EE.UU.) y 40 tarjetas en blanco de montar licencias.

Además, se decimisaron dos CPU de computadoras, cuatro cajas de ron de distintas marcas y tres antenas marca Starlink. También se incautaron tres cargadores de computadoras, un refrigerador de laptop, un porta celulares de madera, 197,000 pesos y 576 dólares.

La Policía Nacional dijo que, en coordinación con el Ministerio Público, profundiza las investigaciones para identificar otros posibles implicados. También busca determinar la existencia de conexiones con redes criminales adicionales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más