Un derrame de material particulado ocurrido este viernes en las instalaciones de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) dejó a seis trabajadores con afecciones respiratorias y oculares, en un incidente que la propia empresa confirmó horas después de que circularan imágenes en redes sociales mostrando una nube de polvo sobre la planta.

El hecho se produjo a las 10:20 de la mañana, mientras personal realizaba trabajos de limpieza en una tolva del sistema de Control de Calidad del Aire (AQCS) de la Unidad No. 2, que se encuentra en mantenimiento programado anual. Según la empresa, el componente afectado colecta cenizas con cal, y su derrame dispersó polvo en forma de nube sobre los colaboradores que se encontraban en las proximidades.

Seis afectados, dos derivados a centros de salud

Los seis trabajadores afectados recibieron atención médica inicial en el consultorio de la planta. La empresa informó que todos se encuentran estables y que los casos correspondieron principalmente a crisis asmáticas agudas que remitieron con atención en el lugar.

Sin embargo, dos casos requirieron seguimiento externo: uno de los colaboradores fue trasladado a un centro de salud en Baní para evaluación complementaria, mientras que un segundo presentó una lesión ocular diagnosticada como conjuntivitis por contacto con agente químico y fue remitido para atención especializada.

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La empresa aseguró que mantiene seguimiento directo y permanente sobre ambos casos.

La empresa admite fallo en la ejecución, no en el diseño

En su comunicado, la EGEPC reconoció una distinción que no es menor: los procedimientos de seguridad no fallaron en su diseño, sino durante su ejecución. Es decir, el protocolo existía, pero algo salió mal en el momento de aplicarlo.

La empresa explicó que, durante los procesos de limpieza de mangas filtrantes, la liberación temporal de polvo es un fenómeno esperado dentro de condiciones controladas. Lo que ocurrió este viernes fue que esas condiciones no se mantuvieron, con consecuencias directas sobre la salud de los trabajadores.

Esta distinción importa: no se trató de un accidente imprevisible, sino de un incidente que ocurrió en el marco de una operación rutinaria y que, en principio, debía estar cubierta por los protocolos de seguridad y salud ocupacional vigentes.

Punta Catalina es la mayor planta de generación eléctrica del Estado dominicano y registró en 2025 su récord histórico de producción con 4,966 gigavatios-hora (GWh) netos. Su Unidad No. 2, precisamente la que está en mantenimiento, aporta alrededor de 360 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

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