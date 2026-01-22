En República Dominicana, denunciar violencia de género sigue siendo un acto de alto riesgo, especialmente cuando el agresor tiene poder económico y social. Así lo advirtió la abogada constitucionalista Patricia Mariela Santana, durante su participación en Mirada Femenina, espacio de análisis que aborda temas sociales desde una perspectiva crítica y de género.

Santana explicó que la decisión de denunciar rara vez es inmediata, porque implica una preparación psicológica y social frente a posibles represalias. “Denunciar es una decisión que probablemente nunca llegue y, si llega, toma su tiempo, porque hay que prepararse”, afirmó, al detallar que las víctimas suelen enfrentar ataques mediáticos, cuestionamientos públicos y el respaldo social del agresor.

“El agresor casi siempre encuentra mucho apoyo a su alrededor y tiene poder económico para manejar cómo se da la información”.

Patricia Santana

La abogada subrayó que esta desigualdad se profundiza cuando las víctimas pertenecen a sectores vulnerables. “Generalmente las mujeres tienen menos capacidad económica para enfrentar un proceso de esa naturaleza”, señaló, explicando por qué muchas denuncias no prosperan o ni siquiera llegan a presentarse formalmente.

A este escenario se suma una grave deuda legislativa. Santana cuestionó que el país aún no cuente con una ley integral para combatir la violencia contra la mujer y de género, pese a los múltiples intentos fallidos en el Congreso Nacional.

“No tenemos una ley marco que real y efectivamente aborde el problema de manera integral”, sostuvo, al criticar la dispersión de iniciativas que, en lugar de fortalecer la protección, fragmentan las soluciones.

También apuntó a la limitada capacidad presupuestaria del Ministerio de la Mujer como un obstáculo estructural. “La violencia de género es un problema nacional y requiere mucha intención, pero también mucho presupuesto”, afirmó, advirtiendo que sin recursos suficientes las políticas públicas quedan reducidas al discurso.

Para Santana, mientras no se combinen voluntad política, educación, presupuesto y una ley integral, miles de mujeres continuarán atrapadas entre el miedo a denunciar y la falta de garantías reales de justicia.

