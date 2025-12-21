El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, sostuvieron una reunión de trabajo orientada al intercambio de buenas prácticas y a la identificación de líneas de cooperación en materia de educación cívica, formación ciudadana y fortalecimiento institucional, con especial atención al ámbito universitario.

Durante el encuentro, el defensor del Pueblo compartió la experiencia dominicana de “Constitución Viva para Todos y Todas”, una estrategia de educación constitucional con enfoque territorial, pedagógico y participativo, concebida para acercar la Constitución dominicana a los centros educativos y espacios juveniles, para promover una ciudadanía informada, crítica y comprometida con los valores democráticos.

En el diálogo se destacó la centralidad del valor del diálogo y el consenso, así como el papel de la educación frente a los desafíos democráticos contemporáneos, como ejes conceptuales coincidentes con la estrategia universitaria del Defensor del Pueblo, particularmente en lo relativo a la formación cívica, el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía desde la educación superior.

Asimismo, se abordaron posibilidades de acompañamiento de la OEI a la estrategia de extensión territorial del Defensor del Pueblo, con énfasis en su despliegue en las universidades a través de iniciativas como la Casa de los Derechos, el Congreso de Construcción de Futuro y el Sistema Nacional de Formación del Defensor del Pueblo que se llevaran a cabo el año próximo, incluyendo el fortalecimiento del Aula Virtual como plataforma para la formación continua en derechos fundamentales, ciudadanía y ética pública.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de consolidar alianzas regionales que fortalezcan las instituciones democráticas y promuevan una educación cívica moderna, inclusiva y alineada con los desafíos del presente.

De igual manera, reafirmaron el compromiso compartido de impulsar una ciudadanía informada y participativa, con especial atención al rol estratégico de la universidad en la vida democrática y en la construcción del bien común.

