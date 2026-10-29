El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín Santos, entregó al presidente Luis Abinader el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, durante el tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, encabezado por el mandatario.

La entrega del documento pone a disposición del Poder Ejecutivo las observaciones recogidas por la Defensa Pública sobre las condiciones en que permanecen las personas privadas de libertad en República Dominicana.

Durante el encuentro, Valentín Santos reiteró su preocupación por los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario, entre ellos la sobrepoblación carcelaria, que alcanza hasta un 800 % en algunos centros, según indicó.

El funcionario advirtió que estas condiciones dificultan los procesos de rehabilitación y reinserción social, por lo que consideró necesario mantener los esfuerzos dirigidos a mejorar el sistema penitenciario.

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El informe forma parte de la labor de seguimiento de la ONDP a las condiciones de detención y prisión, así como de su función de velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas sometidas a procesos penales y de quienes se encuentran privadas de libertad.

La institución ha señalado que los desafíos penitenciarios requieren respuestas coordinadas entre las entidades del Estado para reducir el hacinamiento, mejorar las condiciones de reclusión y fortalecer las oportunidades de reintegración social.

La actividad se desarrolló en el marco de los esfuerzos de reforma penitenciaria que reúnen al Gobierno y a distintas instituciones vinculadas con el sistema de justicia.

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